Vuelta Máster Femenina 2025 definió a sus campeonas

Este domingo concluyó la quinta Vuelta Máster Femenina 2025, un evento que reunió a las ciclistas máster del país en tres etapas, cerrando con una contrarreloj individual de 10 kilómetros que terminó de definir a las campeonas generales en cada categoría.

En la categoría Máster A, la campeona general fue Pamela Venegas, del Nandayure Cycling Team, quien cronometro este domingo 00:16:13, sacando una diferencia de 20 segundos sobre Johanna Solano, del Bikestation Specialized, mientras que Mónica Chavarría fue tercera con 00:16:43. En la general, Venegas acumuló 03:53:08, superando a Johanna Solano, quién había asumido el liderato en la segunda etapa, y a Mónica Chavarría, que termino tercera en el podio.

“Una organización impecable, la primera etapa sabíamos que iba a ser muy rápida y que iba a cerrar con un sprint final, yo lo que me propuse fue no perder muchos segundos. Me preparé mucho para ascenso de la segunda etapa y subí en la punta de la carrera. Tenía muy pocos segundos de diferencia, y debía aprovechar la contrareloj, que se me prestaba mucho por ser plana”, la guanacasteca Pamela Venegas.

En la Máster B, la campeona fue Ana María Bernal Vargas del Bobby’s Cycling Team, con un acumulado de 04:00:20, apenas tres segundos de diferencia con el segundo lugar, Melissa Cruz, ganadora de esta última etapa con 00:16:21.

La Máster C tuvo como ganadora a Lisbeth Alvarado de Centela Roes HP Babyliss Coruña, ganó la etapa y se dejó el primer lugar del podio con un acumulado de 04:09:18, mientras que en la Máster D la victoria correspondió a Melissa Salas del Bobby’s con 04:12:16, también ganadora de este último día de carrera.

En la Máster E, Caterina Tellini (Sykkel) ganó las tres etapas y se dejó la primera posición de la general, con un tiempo acumulado de 04:15:54, mientras que en la categoría Pre-Máster, la joven promesa María Valentina Chaves (Lindora Cycling Club) brilló con un tiempo total de 04:01:09, confirmando su proyección para el ciclismo nacional.