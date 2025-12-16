Vuelta Costa Rica tendrá cambio de rutas para este miércoles y jueves

La Vuelta Costa Rica 2025 tendrá que verse afectada y tendrá un cambio de ruta para este miércoles (etapa 6) y jueves (etapa 7), esto según comunicó la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci).

Los ajustes se deben al cierre de la Ruta Nacional 2, producto de un hundimiento, situación totalmente ajena al control de la Fecoci y del Comité Organizador del evento.

“Rescato la agilidad de la Federación para actuar en este caso; agradecemos además el gran apoyo del Gobierno de Costa Rica, el Mopt, el Conavi y el Tránsito”, manifestó Óscar Ávila, presidente de Fecoci.

Para ese miércoles 17 de diciembre, la salida será del parque de Pérez Zeledón hasta el cruce de la ruta 243.

Se pasará por el Alto de San Juan, Tinamaste, Platanillo, y Barú hasta llegar al cruce con la ruta 34 a la altura del río Barú pasando por Dominical, Uvita, Ballena, Ojochal, Chontales y llegar a la intersección con la transversal 36 donde se pasará por la Municipalidad de Osa.

Luego pasará por el Liceo Pacífico hasta el Supermercado 4 Esquinas, donde se gira en dirección este por 1,9 km hasta el entronque nuevamente.

Posteriormente, a la altura de Palmar Norte, se girará en dirección sur por 7,1 km hasta llegar al entronque con la ruta 1 donde se sigue en dirección sur por 75,2 km pasando por Olla Cero, Venecia, Fica Puntarenas, cruce Chacarita, Piedras Blancas, La Guaria, Río Claro, Caracol hasta llegar al cruce de la ruta 237 a la altura de Ciudad Neily.

En ese punto, se girará al este por 600 metros hasta llegar al cruce de Avenida 1, giramos al sur por 200 metros hasta la Municipalidad de Corredores, donde será la meta para un total de 170 kilómetros.

El día jueves 18, la salida será de la Municipalidad de Pérez Zeledón hasta el entronque con la Ruta 2.

Se hará un circuito con tres vueltas en el sector de Daniel Flores, Palmares, Repunta, Ruta 322, Ruta 321 y Ruta 2.

Se irá en dirección sur por 56 kilómetros pasando por cruce Ruta 322, Mercedes, Fortuna, Cacao, Volcán, Santa Marta hasta llegar al entronque con la ruta 246 a la altura de la entrada de Buenos Aires donde se girará en dirección este por 2,8 km hasta el cruce de la Av. 2 donde se girará en dirección norte por 100 metros hasta el cruce de calle 2.

Se girará al este por 300 metros hasta llegar a la Municipalidad de Buenos Aires, ubicada en calle 2, avenidas 1 y 3 donde será la meta con un recorrido de 140,5 kilómetros.

Oses nuevo líder.

Por su parte, este martes se realizó la quinta etapa de la Vuelta, donde el ciclista Wilson Haro fue el ganador del largo recorrido entre La Sabana y la Municipalidad de Pérez Zeledón.

Haro obtuvo un tiempo de 03:22:10, en un recorrido de 137 kilómetros. Donovan Ramírez fue segundo a +00′; mientras que su compañero, Alejandro Granados, fue tercero del día con el mismo tiempo.

Luis Daniel Oses, del 7C Economy Hyundai, se posiciona como el nuevo líder de la clasificación general con 14:25:07. Seguido por Granados a +1:37 y Gabriel Rojas, en tercer lugar, a +1:39’.



