Vuelta Costa Rica tendrá 10 etapas con mucha montaña

Todo está listo para que se dé el banderazo de salida de la Vuelta Costa Rica 2025.

La edición 59 tendrá 10 etapas y se desarrollará entre el 12 y el 21 de diciembre.

Para este año habrá novedades como llegadas a la Pastora en Turrialba, mismo lugar donde será la cronoescalada, así como pasará por la zona Sur, Limón, Guápiles y Palmarés, entre otras.

El máximo evento de los pedales costarricenses tendrá este año un total de 1.251 kilómetros; habrá 10 etapas en línea, una cronoescalada, 15 metas volantes, así como 12 premios de montaña en total.

“Se viene una Vuelta con muchísima montaña donde definitivamente los escaladores serán los llamados a ser los grandes protagonistas; estamos sumamente ilusionados de una Vuelta a Costa Rica más que marcará una historia diferente“, afirmó Óscar Ávila, presidente de la Fecoci.

En el evento participarán al menos ocho equipos extranjeros y, según el propio presidente de la Fecoci, habrá al menos seis equipos costarricenses.

Los equipos participantes se darán a conocer de manera oportuna ya que los rankings aún no cierran, pues faltan eventos para sumar puntos previos al gran evento en diciembre.

Estas son las etapas de la Vuelta Costa Rica 2025:



Viernes 12 de diciembre: Etapa 1: Heredia – Grecia (107 kilómetros).

Sábado 13 de diciembre: Etapa 2: Alajuela – Guápiles (170 kilómetros).

Domingo 14 de diciembre: Etapa 3: Guápiles – Paraíso (139 kilómetros).

Lunes 15 de diciembre: Etapa 4: Turrialba – La Pastora (17 kilómetros – cronoescalada)

Martes 16 de diciembre: Etapa 5: San José – Pérez Zeledón (137 kilómetros)

Miércoles 17 de diciembre: Etapa 6: Pérez Zeledón – Ciudad Neily (198 kilómetros)

Jueves 18 de diciembre: Etapa 7: Ciudad Neily – Buenos Aires (164 kilómetros)

Viernes 19 de diciembre: Etapa 8: Pérez Zeledón – Oreamuno (121 kilómetros)

Sábado 20 de diciembre: Etapa 9: Palmares – Palmares (99 kilómetros)

Domingo 21 de diciembre: Etapa 10: Circuito Presidente (99 kilómetros)

