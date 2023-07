Vingegaard tendrá su coronación en París

"Evidentemente, me habría gustado ganar la etapa, pero sabía que no tenía muchas chances contra Tadej al esprint. Para mí, lo importante era mantener el maillot amarillo", comentó Vingegaard, que se abrazó con su mujer y su hija tras entrar en tercera posición.

El esloveno de 24 años, gracias a la bonificación de su primer puesto en la etapa, cuando no tenía posibilidades de arrebatar la victoria final a Vingegaard, queda a 7 minutos y 29 segundos del danés.



"En esta etapa he vuelto a ser yo mismo. Por fin. Me sentí bien en la salida y en la llegada, tras varias jornadas muy difíciles", afirmó Pogacar, al que le ayudó el hecho de que los hermanos Yates alcanzaran al trío de cabeza a unos 3 km de meta, cuando el esloveno, Vingegaard y Gall estaban en cabeza.



Adam Yates, que buscaba mantener el tercer puesto, es compañero del esloveno en el UAE.