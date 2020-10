Video: Geraint Thomas del Ineos abandona el Giro de Italia

Catania, Italia | La maldición del equipo Ineos en 2020 sigue su curso: después del abandono del colombiano Egan Bernal en el Tour de Francia, el galés Geraint Thomas hizo lo propio en el Giro de Italia, este martes por la mañana en Catania, al día siguiente de su accidental caída provocada por un bidón.



Geraint Thomas pulls out of the Giro d'Italia and heads home after fracturing his pelvis in a crash caused by a stray BOTTLE... as he says '2020 can do one' after missing out on Tour de France selection pic.twitter.com/0YQ90wLLB5