Video: Andrey Amador muestra cómo marcha su recuperación tras accidente

El ciclista costarricense Andrey Amador apareció en redes sociales para mostrar una actualización de cómo marcha su recuperación tras sufrir un accidente hace seis días.

"Estamos recuperando, estamos afrontando la vida con una sonrisa de un día más, una oportunidad más y tiempo para disfrutar en familia", dijo Amador en un video publicado en su cuenta en Instagram.

Recientemente, el EF Education Easy Post, dio más detalles sobre el accidente del tico y sobre sus lesiones.



El EF detalla que el camión pasó sobre el pie del ciclista, dejándole fracturas en el tobillo y el pie.

Andrey Amador was involved in a training accident while riding outside of Barcelona Thursday, May 9. Amador slipped on a gravel climb, his bike went under a truck, and his foot was run over. He suffered fractures to his ankle and foot but no other injuries. Join us in wishing him…