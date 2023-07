Victor Lafay gana la segunda etapa del Tour, Adam Yates sigue líder

2 de julio de 2023, 10:24 AM

Lafay, de 27 años, se impuso por delante de dos de las principales estrellas del pelotón, el belga Wout Van Aert y el esloveno Tadej Pogacar que, pese a todos sus esfuerzos, no lograron alcanzarlo. Van Aert, favorito para la victoria con su calidad como velocista, dio un golpe de rabia a su manillar.

"Estuvo un poco peor que ayer, además me dio un punto a mitad de etapa, pero me he enganchado bien", dijo el francés, vencedor de una etapa en 2021.