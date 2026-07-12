Van der Poel vence al calor para imponerse en el Tour de Francia

El neerlandés Mathieu Van der Poel se impuso en la 9ª etapa del Tour de Francia, recortada en una treintena de kilómetros debido al fuerte calor, este domingo en Ussel.



El corredor del Alpecin, de 31 años, fue el más fuerte en el esprint final dirimido con sus tres compañeros de escapada; el noruego Tobias Johannessen, el británico Tom Pidcock y el francés Alex Baudin.



En la víspera del primer día descanso en esta edición del Tour, el esloveno Tadej Pogacar conserva el maillot amarillo con una ventaja de 2 minutos y 42 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard.



Los dos favoritos llegaron a meta junto al resto de hombres fuertes de la carrera en un pelotón de unas cuarenta unidades a sólo seis segundos del ganador.

Este lunes será día de descanso en la competencia.

