Urán despeja primeras pistas de invitados que tendrá el Giro de Rigo Costa Rica

El ciclista colombiano, Rigoberto Urán, se encuentra en Costa Rica ultimando detalles para lo que será el ‘Giro de Rigo’ en nuestro país.



En conferencia de prensa, el pedalista dio algunas pistas de algunos profesionales que estarían en territorio nacional el próximo 14 de noviembre.



Según indicó, uno de los que le expresó su deseo de conocer Costa Rica fue el joven Sergio Higuita, uno de sus compatriotas más jóvenes y quien se desempeña en el equipo Bora.



“Le dije que terminado el Tour de Francia, luego de ganar una etapa, se había clasificado para ir, me encanta molestarlos, la idea es tener buenos ciclistas y personalidades también”, destacó.



El otro que muy probablemente esté participando del evento es Andrey Amador (Ineos Grenadiers), a quien Urán comprometió de forma muy particular.



“Hablé con él en la Olimpiada, como saben competimos justos durante tres o cuatro años. Andrey Amador es un referente del mundo, no solo de Costa Rica…

"Quiero que lo comprometamos ya, Andrey usted está invitado hermano y tiene que venir al Giro de Rigo edición Costa Rica, aquí lo espero, no me vayas a quedar mal 'weón'. Ahí les presentamos el segundo invitado", dijo entre risas.

Agrega que los ciclistas profesionales que participen no lo harán a todo gas, sino que más bien la idea será pedalear sin presión y compartir experiencias con los participantes.

“Salimos en el último corral y lo que hacemos es que no nos metemos a la carrera y la mayoría estaremos de descanso porque es en noviembre, algunos vienen a pasear y no hacen todo el recorrido”, explicó.



Las inscripciones, 2.000 en total, ya se encuentran en su última fase, por lo que hizo un llamado a los interesados a asegurar su cupo lo más pronto posible.

Habrán dos distancias, el reto Colibrí de 60 kilómetros y otro para los más exigentes de 120 kilómetros llamado reto Jaguar.

"Es un recorrido duro, ya hice la primera parte y es muy exigente, por lo cual los ciclistas tienen que preparase muy bien, si están en Costa Rica traten de hacer el recorrido antes", describió.

Según detallaron, ya hay inscritos participantes de 20 nacionalidades distintas.