Última etapa de la Vuelta se suspende por las manifestaciones propalestinas

La etapa 21 y última de la Vuelta a España se suspendió definitivamente a 56 kilómetros de la meta este domingo en Madrid debido a que manifestantes propalestinos invadieron el recorrido en la capital española, anunciaron los organizadores.



La carrera, perturbada casi a diario durante tres semanas, no logró llegar a su término y la última etapa no tendrá un ganador.



Líder de la clasificación general, el danés Jonas Vingegaard conquistó la 80ª edición de la ronda española.