Tyler Ervin gana el CROPEN DH 2026 de downhill

El estadounidense Tyler Ervin se proclamó campeón del CROPEN DH 2026, de downhill, tras dominar la sétima edición del evento disputado en la pista El Cabuyal, en Hacienda La Lucha, con un tiempo de 2:57.32, el mejor registro del fin de semana.

Ervin, del equipo Frameworks-SRSuntour, superó en la clasificación general a su compatriota Colin McElyea (2:58.9) y al costarricense Roberto Castillo Vaughan (3:09.3), quien se ubicó tercero en la categoría élite y firmó la quinta mejor marca general del certamen.

La competencia reunió a 60 corredores de países como Costa Rica, Estados Unidos, Colombia, Canadá, Panamá y Nueva Zelanda, en un evento que por primera vez se disputó como CLASE 1 de downhill, con sistema propio de cronometraje y tiempos parciales en vivo en cuatro sectores de la pista.

En la categoría junior femenino, la estadounidense Ainsley Wolf se dejó la victoria con 3:40.0, seguida de Samantha Porras y la costarricense Acacia Boshoff. En junior masculino, Kai Burleson marcó 2:58.4, el segundo mejor tiempo absoluto del evento, por delante del colombiano Christopher Silva y del nacional Santiago Arenas Ramírez.

En cadetes, el panameño Moshe Yojanan Pinillo Long obtuvo un triunfo contundente con 3:43.