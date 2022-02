Trillos Go Rigo Go tendrá su primera fecha este domingo

Los seguidores y amantes del MTB tendrán la oportunidad de disfrutar de un evento nunca antes visto en Costa Rica. Se trata del Trillos Go Rigo Go, el cual consiste en una serie de trayectos y rutas de talla mundial.



La primera fecha de Trillos 2021 será este domingo 20 de febrero y las inscripciones están cerca de agotarse.



Es una actividad para toda la familia, en la que niños, competidores amateur y élites tendrán la posibilidad de ponerse a prueba en un evento con un trazado y logística de mucha técnica.



Nayib Leandro, encargado de Mercadeo de Go Rigo Go, asegura que es una gran experiencia, ya que los participantes podrán elegir entre dos opciones: la A con obstáculos y la B sin ellos.



“Es bastante competitivo porque contamos con trayectos muy interesantes y para los de más experiencia se encontrarán obstáculos como pump line, un drop, un rock garden y el monte Fuji con más de 15% de inclinación”, agregó Leandro.



Hay una categoría Kids de 8 y menos, de 9 y 10 años y de 11 y 12 años. También, categoría pre juvenil, juvenil, sub 23, élite, master A, B y C.



Trillos Go Rigo Go tendrá su primera fecha este fin de semana. Foto: Cortesía





“Estamos organizando un evento que además de la competencia deportiva, promueva el sano entretenimiento con familia y amigos, para ello adicional a la serie tendremos una feria comercial, rifas, área infantil, zona de espectadores, zona de ambiente, Food Trucks y Zona Pet Frendly”, comentó Leandro.

El costo de las inscripciones para categoría Kids es de ₡10.000 colones, mientras las restantes tendrán un valor de ₡22.500.

Cada persona que se inscriba tendrá la opción de llevar a dos invitados. Cada persona extra podrá ingresar al evento comprando su entrada en el Parque Viva, la misma tiene un valor de ₡2.000.



“Además, del número, chip y artículos de Go Rigo Go, el kit de participación tiene valores agregados como un kit de mantenimiento, asistencia mecánica neutral antes y después de la competencia”, concluyó Leandro.



Las otras fechas de la temporada están contempladas para el 24 de abril con el desafío Urbano y el 7 de agosto con el desafío Monte Fuji.



Los interesados pueden inscribirse en www. trillosgorigogo.com.