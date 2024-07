Tour de Francia: Girmay vuelve a celebrar, mientras Pogacar guarda el liderato

El eritreo Biniam Girmay logró su segunda victoria en la edición 2024 del Tour de Francia al imponerse al esprint en la octava etapa, este sábado en Colombey-les-Deux-Eglises, en una jornada en la que el esloveno Tadej Pogacar conservó sin mayor dificultad el maillot amarillo.



Pogacar mantiene los 33 segundos de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel. El tercer puesto es para Jonas Vingegaard, a 1:15.



Ya vencedor de la tercera etapa el lunes en Turín, el corredor del equipo Intermarché aventajó a dos belgas, Jasper Philipsen y Arnaud De Lie, para consolidar su maillot verde de la regularidad. Es el primer africano que lidera esta clasificación anexa.



'A mi padre y a mi madre'

"Ganar dos veces... No sé qué decir. Gracias a Dios. Dedico esta victoria a mi padre y a mi madre, siempre creyeron en mí, me apoyaron para convertirme en ciclista profesional, estoy muy orgulloso", señaló Girmay.



Velocista ligero, el eritreo, de 24 años, confirmó su estatus de pionero de su continente. El lunes había mostrado su orgullo por convertirse en el primer negro africano en ganar una etapa del Tour.



"Prefiero este tipo de esprints a aquellos que son más planos en los que los chicos más fuertes y pesados pueden desarrollar su potencia y velocidad", explicó el nativo de Asmara, que no cuenta entre sus rivales con Mads Pedersen, retirado en la salida de este sábado.



Su director deportivo, Aike Visbeek, confirmó la ambición de su corredor: "Esta mañana en el bus hablábamos del esprint intermedio y él solo hablaba de la victoria de etapa. Estaba muy motivado, muy determinado".



Girmay cuenta ahora con 88 puntos de ventaja sobre Jasper Philipsen en la carrera por el maillot verde.