¡Tome nota! Regresa el UCI 506 Gran Fondo y esta será la fecha

Los amantes del ciclismo de ruta ya apuntan la fecha del 7 de junio en su calendario, pues este día regresará uno de los eventos más queridos por todos como lo es la cuarta edición del UCI 506 Gran Fondo de Costa Rica.

Nuevamente el evento nuevamente llevará a los participantes a recorrer la ruta desde Jacó a Quepos ida y vuelta, en un trayecto que reune lindos paisajes como reto deportivo.

Este evento realizado por Family Fun – RPM TV cuenta con el aval tanto de la de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y como de la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci).

La competencia ofrece dos distancias: Gran Fondo y Medio Fondo, de acuerdo con la normativa de la UCI Gran Fondo World Series.

La prueba está abierta a hombres y mujeres, divididos en categorías por edad:

Gran Fondo – 141.4 km

Hombres: 19-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59

Mujeres: 19-34, 35-39, 40-44, 45-49

Medio Fondo – 69.8 km

Hombres: 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, +80

Mujeres: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, +80

La competencia forma parte del capítulo de “Ciclismo para Todos” del reglamento de la UCI Gran Fondo World Series. Además, clasificará al 25% de los ciclistas mejor posicionados en cada categoría al Campeonato Mundial de Ruta UCI Gran Fondo, que se realizará del 26 al 30 de agosto de 2026 en Niseko, Japón.

La edad mínima para participar en los Campeonatos del Mundo UCI Gran Fondo es de 19 años. El reglamento también establece que solo podrán clasificar aquellos ciclistas que participen en la distancia correspondiente a su categoría.

Cualquier competidor que compita en una distancia distinta, ya sea por error o decisión propia, quedará automáticamente excluido de la clasificación y premiación.

El plan de salidas y llegadas contempla puntos estratégicos para garantizar una experiencia segura y organizada, de la siguiente manera:

Gran Fondo

Salida: 6 a.m. desde el Centro Cívico por la Paz, Garabito (neutralizada durante 2 km sobre la Ruta 34).

Meta: Centro Cívico por la Paz, Garabito.

Medio Fondo

Salida: 7:30 a.m. desde el Parque de Quepos, sobre la Ruta 34.

Meta: Centro Cívico por la Paz, Garabito.

Pronto se darán a conocer más detalles sobre la inscripciones.



