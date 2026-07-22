Todos los detalles de la Vuelta Femenina a Costa Rica 2026

80 ciclistas de 13 equipos participarán en la Vuelta Femenina a Costa Rica Telecable 2026, que será del miércoles 30 de setiembre al domingo 4 de octubre.



La competencia contará con cinco nóminas internacionales y ocho nacionales. El evento visitará cinco provincias.

“La competencia tocará cinco de las siete provincias y una vez más tratamos de darle mucha visibilidad al ciclismo femenino, con dos etapas en el GAM que serán espectaculares”, comentó Óscar Ávila, presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci).

La competencia tendrá cuatro etapas en línea y una cronoescalada para un total de 434 kilómetros, distribuidos en Cañas, Abangares, San Carlos, Guápiles, así como Cartago y el tradicional circuito en Escazú.



L﻿as etapas:



Etapa 1 Miércoles 30 de setiembre: Municipalidad de Cañas – La Bloquera - Cruce de Limonal - Municipalidad de Cañas (109 kilómetros).



Etapa 2 Jueves 1 de octubre: Parque de Tilarán - Nuevo Arenal - La Fortuna -Cruce Monterrey- San Isidro- Los Ángeles - Parque La Fortuna (105 kilómetros).



Etapa 3 Viernes 2 de octubre: Parque La Fortuna - Cruce Monterrey – Muelle -Chilamate – Sarapiquí - Ruta 32 - Bulevar de Guápiles (125 kilómetros).



Etapa 4 Sábado 3 de octubre: Cot de Cartago-Tierra Blanca Potrero Cerrado-San de Chicuá (Cronoescalada 12 kilómetros)



Etapa 5 Domingo 4 de octubre: Municipalidad de Escazú - San Rafael -Guachipelín - Municipalidad de Escazú (83 kilómetros).

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Dedicada de la Vuelta:



Marcela Canet Láscarez tiene más de 40 años ininterrumpidos en el ciclismo. Disputó la Vuelta Femenina en el año 2002, como parte de su paso por el ciclismo de ruta, aunque ya desde los 13 años practicó BMX.



Posteriormente compitió en MTB, Downhill y Enduro, del que se retiró en 2021 y desde entonces da clases de Cross Country, además de administrar su propio ciclo en el centro de Tibás.

