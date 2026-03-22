Tico Jason Huertas se coronó campeón panamericano de ruta





Grandes noticias para el ciclismo costarricense.

El ciclista costarricense Jason Huertas se dejó la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta en Montería, Colombia.

La competencia élite tuvo a Jason Huertas como protagonista, quien cruzó de primero la línea de meta para coronarse campeón, superando en un vibrante sprint al mexicano César Macías y al argentino Leonardo Cobarrubia.

Sebastián Brenes, fue el segundo mejor tico posicionado en el sexto puesto, según informó la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci).

El recorrido fue de 206.4 kilómetros, en un circuito de 16 vueltas.

La Selección nacional élite estuvo integrada por Jason Huertas, Sebastián Brenes, Donovan Ramírez, Joseph Ramírez, Daniel Bonilla y Gabriel Rojas.



