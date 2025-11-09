The Pacific Race 2026 desafiará a los ciclistas con tres rutas de alta exigencia en Guanacaste

Guanacaste volverá a ser el escenario de la The Pacific Race 2026, una competencia de mountain bike que desafiará la resistencia y técnica de los ciclistas más experimentados. El evento se realizará el 1 y 2 de mayo de 2026 con salida y meta en Hacienda Pinilla.

Esta segunda edición contará con tres rutas de alta exigencia, diseñadas para combinar paisajes únicos, senderos retadores y un ambiente de aventura.

“Estamos muy felices de regresar con The Pacific Race, un evento que va más allá de una simple competencia. Es una vivencia integral, una experiencia transformadora para cada participante”, expresó Gregory Brenes, organizador de la carrera.

El primer día se correrá “La Ruta del Fuego”, un recorrido de 100 kilómetros hacia el sur, pasando por San Francisco de Santa Cruz, La Florida, La Alemania y San Juanillo, bordeando playas como Lagarto, Pargos y Avellanas antes de regresar a Pinilla.

El segundo día, los ciclistas enfrentarán “La Ruta de la Serpiente”, con 90 kilómetros de caminos de lastre y trillos que conectan Bejuco, Tempate, Flamingo, Brasilito y Tamarindo, atravesando el Parque Marino Las Baulas hasta la meta.

Además, se suma la ruta “Coyote”, de 60 kilómetros, que se desarrollará el sábado. Parte hacia Portegolpe y Huacas, con trayectos fluidos hasta Matapalo y Tamarindo, para culminar también en Hacienda Pinilla.

Los precios de inscripción van desde $140 hasta $299, según la distancia elegida, e incluyen jersey oficial, gorra, productos de patrocinadores, asistencia médica y mecánica, hidratación, medalla y trofeos para los ganadores.

Las inscripciones están abiertas desde el 29 de octubre para clientes Promérica. A partir del 2 de diciembre, la inscripción estará disponible para todo público en www.thepacificrace.com.

Además de la competencia, el evento ofrecerá un festival deportivo y familiar con música en vivo, gastronomía, photo booths y la esperada Saturday Sunset Session by Promérica Mastercard.