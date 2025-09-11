"Te voy a buscar al fin del mundo": Andrey Amador denuncia que le robaron llantas de bicicleta

El ciclista Andrey Amador compartió en sus redes sociales que fue víctima de un robo de unas llantas de bicicleta importantes, pues con ellas competirá en Volcano 100, evento que se realizará el 20 de setiembre en Guanacaste.

Amador compartió estos posteos en sus historias en Instagram:









Incluso, compartió una imagen del sospechoso y le añadió la frase: "Te voy a buscar al fin del mundo".

Además, el ciclista indicó que si las encuentra rifará "cuatro uniformes, las propias llantas, dos cascos y unas gafas".



Volcano 100

La carrera de ciclismo de montaña Volcano 100 conmemorará su décima edición el 20 de setiembre de 2025.

La organización prepara novedades, incluyendo cambios en las rutas.

La competencia tendrá tres distancias: 65 km, 120 km y 100 millas, recorriendo paisajes de Guanacaste.

Para la edición 2025, los organizadores esperan más de 2.300 competidores.

