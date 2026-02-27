Selección Nacional de Ciclismo tendrá técnico interino tras accidente de Andrey Amador

La Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) informó este viernes que José Adrián Bonilla asumirá la Selección masculina de ruta como técnico interino, mientras se recupera Andrey Amador, quien sufrió un accidente el pasado 20 de febrero.



Bonilla había dejado el puesto a principio de año para dedicarse a proyectos personales, sin embargo, en apoyo a la Selección, y personalmente a Andrey, aceptó regresar para dirigir en el Campeonato Panamericano.

"Sí, efectivamente voy a retomar de manera interina mi función como seleccionador nacional de ruta, esto en apoyo a la situación con la que está pasando Andrey, esperando que pronto se recupere y pueda, pues asumir su su cargo. Con mucha ilusión, con ganas de hacer las cosas bien y esperamos hacer una digna representación para Costa Rica, y especialmente en honor a todo el proceso que realizó Andrey, así que vamos para Colombia al Panamericano, con una Selección que yo creo que podríamos tener de nuevo un buen resultado si Dios quiere", comentó Bonilla.

El Campeonato Panamericano será del 16 al 22 de marzo en Montería, en el departamento de Córdoba, Colombia.

"Desde la Junta Directiva de la Fecoci reafirmamos el respaldo a la selección masculina de ciclismo de ruta y confiamos en que el trabajo sostenido que se viene realizando se traducirá en un desempeño destacado en el próximo Panamericano, consolidando el crecimiento y proyección del ciclismo nacional", concluye el comunicado suministrado por la Federación.

