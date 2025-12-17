Sebastián Calderón se dejó la sexta etapa de la Vuelta Costa Rica en medio de la polémica

El ciclista del 7C Economy Hyundai, Sebastián Calderón, triunfó en la sexta etapa de la Vuelta Costa Rica 2025, que tuvo de todo, un recorrido cambiado por cierres y un final lleno de polémica.

Debido a un hundimiento, la etapa tuvo cambios y se realizó desde el parque de Pérez Zeledón hasta la Municipalidad de Corredores para 166 kilómetros.

En el sprint final el ganador fue José Pablo Sancho del Colono Bikestation Kolbi, pero los jueces decidieron quitarle la victoria, pues a su criterio cometió una falta al metérsele en el camino al chileno Héctor Quintana (Plus Performance Zeo Sport de Chile).

Esto provocó que la victoria fuera para el joven Calderón de 22 años y que pertenece al 7C Economy Hyundai, con un tiempo de 03:40:32.

Alejandro Pita, del Giant Toscana Mitsubishi, fue segundo a +00′ mientras que Sancho fue tercero del día a +00’.

Luis Daniel Oses, del 7C Economy Hyundai, mantiene el liderato de la clasificación general con 18:05:44, seguido por Alejandro Granados a +1:37′ y en tercer lugar, Gabriel Rojas, del Manzaté La Selva Scott a +1:39′.

El ecuatoriano, Jymmi Montenegro, del Movistar Best PC, sigue dominando la clasificación general de montaña con 40 puntos.

Para este jueves la etapa sale del polideportivo de Pérez Zeledón, a las 10 a.m. y terminará en la Municipalidad de Buenos Aires de Puntarenas.



