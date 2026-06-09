Sarchí albergará una etapa de la Vuelta Costa Rica 2026

Con representantes de la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) y fuerzas vivas del cantón, Sarchí confirmó que será sede de la sexta etapa de la edición número 60 de la Vuelta Costa Rica el 16 de diciembre.



La etapa consistirá en una cronoescalada de aproximadamente 20 kilómetros entre el centro del cantón y la zona montañosa de Alto Palomo.



Dicha etapa será completamente inédita para los corredores, ya que nunca antes en la historia del circuito se ha disputado una cronoescalada por esta ruta.



Alto Palomo es una zona de hermosos paisajes; la montaña, el viento y los ascensos pronunciados serán parte del recorrido tanto para ciclistas como para espectadores.



“Agradecemos a la comunidad de Sarchí por abrirnos las puertas. Es una comunidad con una topografía que se presta para tener una cronoescalada sobre vías cantonales”, Óscar Ávila, presidente de﻿ Fecoci.

“Es un evento de gran impacto positivo para la comunidad y todo lo que tiene que ver con esta actividad deportiva. Estamos seguros de que muchas personas vendrán a Sarchí a disfrutar de la vuelta”. Verónica Castro, vicealcaldesa de Sarchí.



“Para nosotros significa mucho; hemos visto siempre la vuelta pasar por Sarchí rápidamente; últimamente ya ni pasaba. Por eso trabajamos para poder traer la vuelta a Sarchí; por dicha, ahora se nos dio”, declaró Cristian Torres, presidente de la Asociación Triatlón de Sarchí.



Con esta confirmación, Sarchí se une a las sedes ya anunciadas anteriormente, de Pococí, Cóbano y Palmares, para una Vuelta Costa Rica 2026 que poco a poco comienza a revelar cada uno de sus principales recorridos.