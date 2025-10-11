Román Urbina será el dedicado de competencia de Cross Costa Rica

La quinta edición del Cross Costa Rica MTB busca enamorar a los seguidores del ciclismo de montaña, con una competencia de tres días.

El evento comenzará el viernes 31 de octubre y culminará el domingo 2 de noviembre.

La organización comunicó que el dedicado será Román Urbina, reconocido impulsor del deporte, para extenderle su apoyo y solidaridad tras el quebranto de salud que ha enfrentado en los últimos meses.

Esta decisión simboliza no solo el respeto por su legado, sino también el valor de tender puentes y trabajar juntos por el bien del ciclismo y del deporte costarricense.

“Román ha sido una inspiración para muchos de nosotros. Su visión, entrega y pasión por el deporte abrieron caminos que hoy seguimos recorriendo. Esta dedicatoria es una forma de agradecerle y de recordarnos que al final del día, lo más importante es cómo nos apoyamos unos a otros, y que eso no nos define como empresarios, sino como personas”, expresó Milo Chaves, fundador y director de Cross Costa Rica.

En total, los pedalistas se enfrentarán a 7.500 metros de ascenso y 170 kilómetros de recorrido.

Además, la carrera tiene un impacto directo en las comunidades que forman parte del recorrido. La reactivación económica local es uno de los pilares de este evento, según especificó la organización, con emprendedores, proveedores y comercios en zonas donde se ejecuta la carrera se logran beneficiar gracias al paso de cientos de ciclistas y sus familias.

Día 1 de competencia.

5:30 a. m.: Salida del Hotel Terraza del Pacífico, llegada a San Pablo de Turrubares.

Día 2 de competencia.

6 a. m.: Salida del Campamento Oikoumene, paso por los volcanes Irazú y Turrialba, regreso al Campamento Oikoumene.

Día 3 de competencia y One Day:

7 a. m.: Salida del Campamento Oikoumene, recorrido hacia Cabeza de Vaca, regreso al Campamento Oikoumene con tramo de XCO antes de llegar a la meta.



