Ride del Zarpe 2025 promete una experiencia de MTB con causa social en Puriscal

El cantón de Puriscal volverá a convertirse en el epicentro del ciclismo de montaña con la edición 2025 del Ride del Zarpe, una recreativa de MTB que reúne cada año a cientos de ciclistas de todo el país en un ambiente cargado de deporte, compañerismo y solidaridad.

La actividad se realizará el domingo 14 de diciembre de 2025, con salida oficial a las 7:30 a.m. desde Santiago de Puriscal, donde se espera una alta participación tanto de atletas experimentados como de aficionados al ciclismo recreativo.



El evento tiene como propósito recaudar fondos para la Fundación Clínica del Dolor de Puriscal, organización que brinda apoyo en salud a personas en condición de vulnerabilidad en los cantones de Puriscal, Mora y Turrubares.

El recorrido, de 80 kilómetros, partirá desde la plaza de deportes de Barrio San Isidro y avanzará por la Ruta 239, atravesando comunidades como Junquillo Arriba, Cerbatana, La Legua, Santa Marta, La Palma, Salitrales, Guarumal y La Gloria.

Luego, los ciclistas continuarán hacia Vista de Mar, desviándose hacia Gamalitillo y Gamalotillo 1, hasta alcanzar el Río Tulín. Tras cruzar el cauce, la ruta sigue hacia San Antonio de Tulín, Montelimar, Mata de Plátano y Quebrada Amarilla, para finalmente conectar con la Ruta 34 (Costanera Sur) y concluir en la comunidad de Místico, en la zona de playa.

La inscripción tiene un costo de ₡22.000 (más cargo de plataforma) y se encuentra disponible en el enlace oficial hasta este viernes 5 de diciembre.

Los participantes recibirán beneficios como jersey CMS, medalla finalista, placa para bicicleta, puestos de asistencia, servicio mecánico, atención médica, producto de patrocinador y fotografía profesional.

Además, los primeros inscritos obtendrán obsequios especiales: T-Shirt para los primeros 100 y bolsito para los primeros 500.

La organización espera consolidar el evento como el mejor ride recreativo de fin de año, generando también beneficios para el comercio local y la proyección turística del cantón.

Para mayor información puede visitar las redes sociales oficiales Instagram:ride_el_zarpe y Facebook: Recreativa Ride del Zarpe.







