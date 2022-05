Richard Carapaz es el nuevo líder del Giro de Italia

El británico Simon Yates (BikeExchange) se impuso en solitario en una intensa 14ª etapa del Giro de Italia, este sábado bajo el sol en Turín, mientras que el campeón olímpico, el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), se vistió con la 'maglia rosa' de líder de la general.

Yates, ya ganador de la segunda etapa, la contrarreloj en Hungría, añadió su sexto triunfo de etapa en el Giro a su palmarés, tras el recorrido de 147 kilómetros.

En meta, Yates superó por una quincena de segundos al trío formado por el australiano Jai Hindley (2º), Carapaz (3º) y el veterano italiano de 37 años Vincenzo Nibali.

