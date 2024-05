Pogacar toma los mandos del Giro tras ganar la segunda etapa

Como Marco Pantani hace 25 años, Tadej Pogacar sufrió un problema mecánico al pie de la subida al santuario de Oropa, antes de imponerse en solitario en la segunda etapa del Giro y vestirse con la 'maglia rosa' del líder de la clasificación general.



Para su primera participación en la carrera italiana, el corredor esloveno no pierde el tiempo: tercero en la primera etapa, ya avisó en la víspera que el final de este domingo se ajustaba perfectamente a sus características: 11,8 km de subida, con rampas de hasta el 14% de desnivel.



Sin embargo, la jornada no ha sido un camino de rosas para el doble ganador del Tour de Francia (2020 y 2021), que esta temporada se ha marcado como objetivo el doblete Giro-Tour, algo que ningún ciclista ha conseguido desde Pantani en 1998.



Su equipo, el potente UAE Emirates, tuvo que trabajar duro para echar abajo la escapada de cinco corredores que saltaron en los primeros kilómetros de una etapa de 161 km de recorrido y que legaron a tener cuatro minutos y medio de ventaja.



El último superviviente de la fuga, el italiano Andrea Piccolo, fue cazado a solo seis km de la meta.



Poco antes, el UAE tuvo que gestionar otro contratiempo: al inicio de la subida final, Pogacar sufrió un pinchazo y su rueda deslizó al pisar la pintura de un paso de peatones, acabando el ciclista por los suelos, en una caída sin consecuencias.



"No he tenido miedo"

"No he tenido miedo (tras la caída). Hubo un poco de confusión con el coche (del equipo), quería pararme antes de la curva, no después, pero ha ido todo bien", explicó a la llegada.



Una vez alcanzado por el coche del equipo, con bicicleta nueva y con la ayuda de dos compañeros que le esperaron, Pogacar pudo contactar de nuevo con el pelotón, del que había quedado distanciado en una veintena de segundos.



Este incidente recordó al vivido por Pantani hace un cuarto de siglo, cuando se le salió la cadena de la bicicleta en la subida a Oropa, algo que no le impidió ganar la etapa, unos días antes de ser excluido del Giro tras dar una tasa de hematocrito demasiado alta.



Al igual que Pantani, Pogacar fue superando uno a uno a todos sur rivales antes de lograr su primera victoria de etapa en el Giro, con lo que puede ahora presumir de formar parte del selecto club de corredores que han ganado etapas en las tres grandes rondas por etapas (Francia, Italia y España).



"Uno de mis sueños era lograr ese triplete en las grandes rondas, pocos ciclistas lo consiguieron", declaró.



En la meta, Pogacar aventajó en 27 segundos al colombiano Daniel Martínez y al galés Geraint Thomas, segundo y tercero, respectivamente.



En la general, Pogacar tiene ahora 45 segundos de margen respecto a Thomas y Martínez.



El hombre que había logrado la 'maglia rosa' el sábado al triunfar en la primera etapa, el ecuatoriano Jhonatan Narváez, fue trigésimo en la etapa, a 2 minutos y 3 segundos de Pogacar.



El colombiano Nairo Quintana, que aspiraba a subir al podio final en Roma el 26 de mayo, perdió más de seis minutos.



"Nos habíamos planteado atacar a tres o cuatro kilómetros de la meta. No conocíamos muy bien la última subida, pero hicimos un buen trabajo. El objetivo era ganar la etapa y conseguir la 'maglia rosa'. Se ha conseguido y vamos a poder estar tranquilos las próximas etapas, que son favorables para las llegadas al esprint", insistió Pogacar, dos veces (2020, 2021) ganador del Tour de Francia.