Pogacar sufre caída en el Tour de Francia: "Sólo fue algún rasponazo"

"Sólo fue algún rasponazo, estoy bien", tranquilizó Tadej Pogacar, el gran favorito del Tour de Francia, luego de haberse caído en la parte final de la undécima etapa, este miércoles en Toulouse.



A falta de alrededor de 5 kilómetros para meta, el campeón del mundo tocó la rueda trasera de Tobias Johannessen antes de caer sobre su costado izquierdo.



"Pasó de izquierda a derecha y no me vio, segó por completo mi rueda delantera. Afortunadamente sólo tengo algún rasponazo en la piel. Tuve miedo cuando iba resbalando y vi que me acercaba al bordillo con la cabeza por delante".



El esloveno se levantó rápido, colocó la cadena que se le había salido, antes de ponerse de nuevo en marcha con el codo izquierdo visiblemente raspado.



"Él pasó miedo y nosotros también", respiró aliviado su director en el UAE, Mauro Giannetti.



Por delante, el grupo de favoritos demostró deportividad al ralentizar su marcha y esperar el regreso del astro esloveno, que se vio ayudado especialmente por su compañero Jhonatan Narváez.



"Cuando escuché por la radio interna que Tadej se había caído, lo hablé con Jonas (Vingegaard), que enseguida dijo: le esperamos. Es simplemente una cuestión de respeto entre corredores", contó en conferencia de prensa el maillot amarillo Ben Healy.



"Respeto al pelotón, respeto a todos, gracias a todos", agradeció Pogacar a través del pinganillo en comunicación con su equipo UAE.



"Gracias al pelotón, que me esperó", añadió en meta. "La carrera (para los favoritos) estaba para entonces más o menos terminada, pero yo podría haber perdido tiempo, o quizá no, pero sin lugar a dudas debería haber empujado fuerte para alcanzarlos".



"Gracias a nuestros rivales y a sus equipos por ese momento de fair-play", apreció también su director deportivo español Joxean Fernández 'Matxín'.



"Ahora vamos a ver cómo recupero. No estaremos aún a tope mañana, pero lo haré lo mejor posible", sentenció Pogacar.