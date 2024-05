Pogacar sella un histórico Giro con su sexta victoria de etapa

De un Caníbal a otro: salvo accidente, Tadej Pogacar aseguró su primer triunfo en el Giro de Italia tras su sexta victoria de etapa, este sábado en Bassano del Grappa, igualando al gran Eddy Merckx en 1973.



Vencedor en solitario, el esloveno amplió su ventaja en la general, con más de nueve minutos sobre su primer perseguidor, el colombiano Daniel Martínez, antes de la última etapa, con final en Roma. El tercer puesto es para el veterano Geraint Thomas.



Se trata de la mayor diferencia entre el primero y el segundo desde hace 59 años. La clasificación general no debería cambiar el domingo en el cierre de la carrera, un homenaje al campeón.



Pogacar iguala al mito Merckx, que ganó seis etapas en 1973, con el que cada vez guarda más similitudes. Pero supera en diferencia con el segundo al belga, que ganó con 7:42 sobre Felice Gimondi en aquella edición.



A los 25 años 'Pogi' está todavía lejos del palmarés de Merckx, pero al ritmo que va la comparación es cada vez más oportuna.



Ganador ya de seis Monumentos, las clásicas de un día más importantes del calendario, logrará su tercera victoria en una gran carrera en solo seis participaciones.



Están las cifras y luego el estilo. El dominio de Pogacar es calcado al que ejercía Merckx, así como el sentimiento de impotencia de sus rivales. Pogacar quiere ganar siempre, todo el tiempo, provocando incluso que los aficionados se aburran.



"Quería acabar el Giro con una buena nota y en buena forma. Pienso que lo he logrado, nunca he ido a Roma y mañana lo voy a saborear", señaló Pogacar tras su triunfo.



El sábado aventajó en 2:07 a un pequeño grupo liderado por el francés Valentin Paret-Peintre, segundo con el mismo tiempo que Daniel Martínez, Antonio Tiberi, Einar Rubio, Giulio Pellizzari, Geraint Thomas y Ben O'Connor.



El esloveno de 25 años ganará el domingo el Giro en su primer intento. Será su tercera 'grande' tras sus triunfos en el Tour de Francia, en 2020 y 2021.



A partir del 29 de junio emprenderá su próximo desafío: convertirse en el primer ciclista desde Marco Pantani en 1998 en ganar el mismo año el Giro y el Tour de Francia.