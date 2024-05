Pogacar quiere "terminar bien" el Giro antes de dedicarse al Tour "al 110%"

Tadej Pogacar subrayó este lunes que su objetivo es "terminar bien" el Giro de Italia, corriendo "quizás de manera más conservadora", antes de concentrarse al "110%" en el Tour de Francia.



'Pogi', líder de la prueba con casi siete minutos sobre sus principales rivales, quiere convertirse en el primer corredor desde Marco Pantani en 1998 en conquistar Giro y Tour de Francia el mismo año.



"Estamos en buena posición en la clasificación general. Espero que la semana próxima sea buena también. Quedan seis etapas, quiero acabar bien. En una semana podré dedicarme al 110% al Tour de Francia", declaró este lunes el doble ganador de la 'Grande Boucle' en la segunda jornada de descanso.



"Tenemos una buena ventaja y podemos jugar con un poco más de seguridad, la etapa de ayer la habíamos señalado desde hacía mucho tiempo y queríamos realmente ganarla. A partir de ahora, quizás corramos de manera un poco más conservadora. Nunca se sabe", explicó, dejando entreabierta la puerta a su apetito voraz en las carreras.



Las diferencias en la general son tan abultadas -Pogacar cuenta con 6:41 sobre Geraint Thomas y 6:56 sobre el colombiano Daniel Martínez– que los corredores se reconocen ya batidos antes de la última semana, que reserva sin embargo cuatro etapas de montaña.



El domingo el esloveno ganó en solitario la etapa reina en Livigno con casi tres minutos de ventaja sobre sus rivales en la general.



"Fue una de mis mejores actuaciones en gran altitud. En términos de potencia es difícil de compararlo con mis carreras del pasado porque hay muchos parámetros que entran en juego. Pero a nivel de sensaciones, me sentía muy bien. Ganar la etapa reina de una gran carrera es uno de los mayores logros", señaló el líder del equipo UAE.



Tras el Giro, Pogacar se concentrará en el Tour, que se disputa antes de lo habitual por la celebración de los Juegos Olímpicos en París. Comienza el 29 de junio y finaliza el 21 de julio en Niza.



"Nunca he encadenado las dos, pero los que lo han hecho dicen que si acabas bien el Giro y te recuperas bien, tienes buenas piernas para el Tour. Espero que sea mi caso", dijo Pogacar, que no competirá entre las dos carreras y se concentrará en el entrenamiento.