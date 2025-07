Pogacar obtiene su victoria 18 en el Tour y la 100 como profesional

Tadej Pogacar firmó la victoria 100 de su carrera, la 18ª en el Tour de Francia, al conquistar la cuarta etapa este martes en Ruan por delante de un Mathieu van der Poel, que conservó 'in extremis' el maillot amarillo.



Para inmortalizar esa marca para la historia, lograda con sólo 26 años, el esloveno no podría soñar con una foto mejor que la tomada en el momento en que rebasó la línea de meta, con un grito liberador.



A su derecha, esprintaba su gran rival de las clásicas Mathieu van der Poel, segundo en meta con el maillor amarillo sobre sus anchos hombros. A su izquierda, Jonas Vingegaard, su principal competidor por vestir de líder en París.



Y él en medio, con los dos puños en alto, con el maillot arcoíris de campeón del mundo a la espalda.



"Ganar en el Tour de Francia es increíble, aún más con este maillot. Llegar a cien victorias, es simplemente fabuloso", reaccionó el jefe de filas del UAE, que aseguró que tuvo que ir "al límite" para extender su récord de victorias para un corredor en activo.



"Había mucha adrenalina, era la carrera en estado puro, me encanta eso", añadió el esloveno, que ha repetido en varias en ocasiones que prefiere la intensidad de las carreras de un día a la longitud de las grandes vueltas.



Vingegaard está en forma



Después de un gran trabajo de su equipo, el líder del UAE atacó a cinco kilómetros para meta en los porcentajes más severos -hasta el 15%- en la rampa de Saint-Hilaire.



Solo Jonas Vingegaard tuvo fuerzas para seguirlo, lo que deparó otra imagen icónica, la de los dos corredores que se han repartido los cinco últimos Tours ascendiendo juntos en solitario.



Pero levantaron el pie en el descenso hacia el centro de la ciudad de Ruan, lo que dio pie a que les uniese el pequeño grupo perseguidor. En él se hallaban Remco Evenepoel, Matteo Jorgenson, Romain Grégoire, Oscar Onley y Joao Almeida, el lugarteniente de Pogacar, quien le dio a su jefe de filas el impulso final para ganar la etapa.