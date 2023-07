Pogacar araña ocho segundos a Vingegaard en el Grand Colombier, donde gana Kwiatkowski

🎙 Team radio zapping - stage 13



🔥If you thought the Jonas vs Tadej battle was just on the bike, wait until you hear what happens in the cars.



🔥Si vous pensiez que la bataille entre Jonas et Tadej n'était que sur le vélo, écoutez ce qui se passe dans leurs voitures.#TDF2023 pic.twitter.com/SW1jZyzbtu