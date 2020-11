Pablo Aguilar finaliza gira en Europa con la mira puesta en 2021

Este domingo el tico Pablo Aguilar finalizó su actuación la Copa del Mundo de downhill en Portugal en el puesto 24, poniendo así el punto final en una gira europea muy provechosa y que le permite ya trazar metas para el 2021.



En el viejo continente Aguilar consiguió el noveno puesto en el Campeonato Mundial de Austria y en la fecha de Eslovenia se quedó por fuera de la ronda final tras sufrir una lesión.

“Me siento sumamente complacido con mis resultados en su última fecha con la posición 24. No he podido correr al cien por ciento, debido a caídas en los eventos previos de las cuales aún no me encuentro totalmente recuperado. Sin embargo, la clave del deporte está en no rendirse, en no dejarse llevar por la sensación de una caída, y lo importante es levantarse y seguir en competencia”, explicó el corredor.

Sobre su futuro Aguilar explicó que el siguiente año deberá competir en categoría élite, luego de cumplir 18 años y dejar la clasificación junior.

“En primer lugar, estamos evaluado la experiencia en Europa para encontrar oportunidades de mejora. Aspiro a poder realizar una pretemporada en los Estados Unidos al principio de año y tener la oportunidad de participar en la Copa del Mundo y el Campeonato Mundial el próximo año”, añadió el joven talento.

De la mano a sus habilidades las Federación de Downhill se sentará a conversar con la Fecoci para trazar planes de crecimiento para la carrera de Aguilar.

“Ya tenemos una reunión programada con el director de selecciones nacionales de la Federación Costarricense de Ciclismo, el señor Javier Munich, para evaluar posibles cursos de acción a seguir y ver la manera en que se pueda colaborar con el atleta para consolidar una agenda internacional para 2021”, aseguró Geovanny Castillo, presidente de Downhill.

Aguilar concluyó señalando que “el nivel de competencia en el circuito mundial es sumamente elevado y que el atleta debe estar totalmente preparado y al máximo de nivel para tener un buen rendimiento. Aquí no se puede venir a ver cómo nos va. Hay que venir a darlo todo, pues hay que clasificar primero, para poder participar en las finales”.