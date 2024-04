"Orgullo tocado y hasta vergüenza": Andrey Amador fuera del Tour de Romandía

“Tristemente me toca abandonar por lo que decir perdón al EF Education Pro Cycling , a mis compañeros, gente que me sigue y por supuesto mi familia”, comentó el pedalista.

“Orgullo tocado y hasta vergüenza sí, pero la vida, mi familia y el ciclismo me enseñó lo más importante de la vida, caerse en la vida sí, intentar que sean las menos posibles, lo que no hay excusa es levantarse y volver a luchar por nuestro sueño y aprender de la anterior caída. Volveremos y les prometo que pronto porque me llamo Andrey. Nos vemos pronto y las mejores vibras”, concluyó.