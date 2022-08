Oficial: Andrey Amador ya tiene nuevo equipo

El ciclista costarricense competirá la próxima temporada con el equipo estadounidense EF Education-EasyPost.

Este nuevo reto en la carrera de Amador llega en un momento de experiencia para el tico, luego de su etapa en Movistar Team y en Ineos.

La escuadra estadounidense compite en las carreras de ciclismo a nivel internacional, por lo que Andrey continuará con presencia en las grandes vueltas.



El CEO del equipo, Jonathan Vaughters, describió a Amador como un ciclista que tendrá un rol valioso.



Por su parte, Andrey, de 35 años, destacó que atesora esta nueva oportunidad para continuar haciendo historia en el ciclismo internacional.

“Quiero volver a mi nivel real, y estoy muy seguro de que lo haré. Estoy dispuesto a ayudar al equipo, a dar lo mejor de mí por mi compañero o nuestro líder y darle al equipo lo que necesita de la mejor manera posible. Quiero ser un ciclista en el que puedan confiar”, concluyó el tico.

Welcome 👉 @Andrey_Amador, we’re excited for 2023!



“I define myself as a rider who can give support in the best and worst moments."https://t.co/gqYdpZJrrz pic.twitter.com/z195DWcEvq