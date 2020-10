Nairo Quintana se defiende de sospechas de dopaje en su equipo

Bogotá, Colombia | El ciclista colombiano Nairo Quintana aseguró este martes que siempre ha "sido un corredor limpio" ante la investigación abierta por sospechas de dopaje en su equipo, el Arkea-Samsic, durante el Tour de Francia de 2020.



"Quiero confirmar que nunca se encontraron sustancias dopantes (...) No tengo y nunca he tenido nada que esconder (...) He sido un corredor limpio durante toda mi vida deportiva", dijo Quintana en un comunicado.

En el curso de la investigación dirigida por la fiscalía de Marsella, contra "una pequeña parte de los ciclistas" del equipo, fueron descubiertos "varios productos de salud, incluidos medicamentos entre sus pertenencias personales, pero también, y sobre todo, un método que podría ser calificado de dopante", precisó la fiscal de esa ciudad del sur de Francia, Dominique Laurens.

Según precisiones suministradas a la AFP por una fuente próxima al caso, confirmando informaciones del Journal du Dimanche y de L'Equipe, un registro fue realizado por la Oficina Central de Lucha contra las Infracciones al Medioambiente y a la Salud Pública (OCLAESP) contra varios ciclistas del equipo Arkéa-Samsic, incluido el colombiano Dayer Quintana, hermano de Nairo.

Un médico y un kinesiterapeuta del equipo fueron detenidos y están bajo interrogatorio, señaló Laurens este martes.

En su comunicado, Quintana dijo que durante el operativo le fueron incautados "suplementos vitamínicos perfectamente legales, aunque quizá no familiares para las autoridades francesas".

Quintana también confirmó que respondió a un interrogatorio de las autoridades francesas este lunes: "Contesté todas y cada una de sus preguntas con claridad y con la conciencia tranquila".