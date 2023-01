Nairo Quintana descarta un retiro inminente: "Soy un ciclista que sigue disponible"

"No hay que invertir las responsabilidades, fue Nairo Quintana quien no respetó las normas internacionales", lanzó Roger Legeay, presidente del MPCC en una entrevista reciente con el diario colombiano El Tiempo.

"Es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante", continuó Quintana, quien aún podría fichar por un puñado de equipos de élite que no pertenecen al MPCC.