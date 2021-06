Multitudinarias caídas en el pelotón en la primera etapa del Tour de Francia

Landerneau, Francia | El Tour de Francia vivió una gran caída a unos 45 kilómetros de la llegada de la primera etapa, este sábado camino de Landerneau, seguida por otra todavía más cerca de la meta.



Un ciclista del equipo Jumbo, el alemán Tony Martin, ubicado en las primeras posiciones del pelotón, se golpeó con la pancarta de una espectadora que invadía la calzada. Al caerse, varios corredores se fueron al suelo, formando una enorme montonera en la estrecha carretera.

En ese momento de la carrera solo había un fugado, el neerlandés Ide Schelling (Bora), que contaba con menos de dos minutos de ventaja.

El alemán Jasha Sutterlin (DSM) abandonó en los minutos posteriores a la caída.

