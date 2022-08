Milagro Mena: "Quiero abrir historia para el ciclismo femenino de Centroamérica"

Por José Fernando Araya | 2 de agosto de 2022, 8:16 AM

La ciclista costarricense Milagro Mena se siente más que orgullosa tras su participación en el anterior Giro de Italia Femenino que terminó en el pasado mes de julio.

La tica asegura que este es apenas el primer paso para seguir abriendo historia para una disciplina a la que su criterio le falta mucho más apoyo como es el ciclismo femenino.

“Haber podido abrir un poco de esa historia para lo que es el ciclismo costarricense y bueno también para lo que es un poco del ciclismo centroamericano y principalmente en la rama femenina, ya que la masculina siempre obviamente hemos visto más alternativas y bueno, hemos visto todo lo que ha logrado nuestro compatriota Andrey Amador que realmente es un ciclista que ha hecho demasiada historia para nuestro país y ha impulsado a que muchos jóvenes se animen a seguir soñando, entonces en el caso mío, realmente es como abrir un poquito esa historia, pero en la rama femenina y bueno supercontenta de haber podido completar lo que fue ese Giro de Italia”, mencionó la pedalista.

Mena culminó de buena forma las 10 etapas del Giro italiano y al final cerró en la posición 87 de la clasificación general, a una hora y 49 minutos y 9 segundos de la ganadora Annemiek van Vleuten.

La tica, de 29 años, incluso fue una de las pocas ciclistas de su equipo el Servetto – Makhymo - Beltrami TSA que consiguieron terminar todo el evento.

Pero su llegada al club y el desarrollo del evento estuvo llena de obstáculos que la pusieron a prueba.

Mena tenía un acuerdo para incorporarse al equipo italiano justo antes de la pandemia, pero evidentemente, el COVID-19 atrasó todo y tuvo que devolverse a Costa Rica con poco entrenamiento y sin una sola competencia realizada.

Pero para este año, el equipo la mandó a llamar y la tica se entrenó para estar a tope en la competición, pero una quebradura en un dedo del pie la marginó de los entrenamientos por dos o tres meses.

“Entonces la preparación tal vez no fue la mejor por eso de tal vez sufrí un poco más al igual que en el evento como tal no tuvo masajista, entonces este tema de la recuperación también, era vital para poder desempeñarnos de la mejor manera en cada una de las partes, pero bueno, no se tuvo no quiero como ahondar en el tema, pero logramos hacer lo que pudimos hacer con lo poco que teníamos y por eso es que digo que para mí es tan satisfactorio haberlo realmente determinado porque obviamente las piernas y el cuerpo traen un cansancio físico y mental”, expresó.

Mena quiere mantenerse en Europa al menos un par de temporadas más, aunque esto lo sabrá al final de la temporada, aunque asegura que da lo mejor de sí para seguir al tope mundial.

De momento piensa en el Mundial de Mountain Bike, pero le choca con un evento de ruta que es el Giro de Toscana.

“Estamos en la valoración para ver cuál es la mejor decisión y también está la posibilidad de estar en el Tour de Ardeche, que es un evento, también una vuelta internacional que se realiza en Francia, pero estamos a la espera de ver cómo se puede coordinar toda la mejor manera para estar presente en eso, pero aún nos queda y bueno, luego, Si Dios lo permite, estaríamos regresando y corriendo algunos eventos por allá el final de temporada”, mencionó.

Pero las aspiraciones de la ciclista tica van más allá y de una adelanta que sueña estar en el Tour de Francia Femenino, que recién acaba de terminar.

“Realmente anhelo y sueño en poder realizar en algún otro momento otro Giro o me permitiera un Tour de Francia que ahora se está abriendo esta nueva oportunidad para lo que es la rama femenina.

“Entonces sueño con poder seguir estando en eventos de esa magnitud y poder este abriendo aún más esa esas puertas y que aún más chicas realmente se motiven, que más ciclistas puedan estar aquí”, añade.

Aunque asegura que hay que poner mucho e intensificar los entrenamientos para poder mejorar la calidad y dar ese salto al Viejo Continente.

“Que cada una de ellas ponga de sí mismo para poder luchar. Entrenar de la mejor manera que puedan tener la oportunidad de qué equipos de estos las acepté y poder estar presentes acá, aunque sea haciendo pasantías, pero poder darse a conocer y tener la oportunidad para que tengamos más mujeres realmente en el pelotón internacional”, concluyó.