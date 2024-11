Luis Mejía y Cristel Espinoza se coronaron campeones de La Ruta 2024

Luis Mejía y Cristel Espinoza se coronaron campeones de la edición número 30 de La Ruta de los Conquistadores que terminó precisamente este sábado.

El colombiano Mejía hizo historia al sumar su quinto título en la que es considerada la competencia de ciclismo de montaña más desafiante de Costa Rica, colocando su nombre entre las grandes leyendas del evento.

Por su parte, Espinoza consolidó su supremacía en la categoría femenina al conseguir su tercer título consecutivo y ganando las tres etapas de esta edición.

Mejía ganó la etapa más complicada, que implicaba el paso por Carara, con un crono de 5 horas 10 minutos y 40 segundos, la segunda posición fue Carlos Herrera con el mismo tiempo, mientras que la tercera posición fue para Rodolfo Villalobos con 5:18:13.

En la general, Mejía cerró con 11:25:46; Herrera con 11:31:52 y Villalobos tercero con 11:34:01.

“Al iniciar la etapa no salimos con la meta de ganar, porque ya teníamos un líder, que era Rodolfo, pero la carrera es muy difícil y Carara pasa mucha factura, al final se nos dio a nosotros, y alcanzamos la quinta y logramos alcanzar a “Lico” que es un referente del ciclismo”, manifestó Luis Mejía, que iguala a Federico “Lico” Ramírez como máximos ganadores de la Ruta, con cinco victorias.

En la categoría élite femenina, Cristel Espinoza ganó la etapa con 6:29:02; seguida por Krissia Araya con 7:16:53, y en la tercera posición quedó María Alejandra González con 07:21:28.

“Para mí es muy motivante, llevó ocho años en el ciclismo y lograr estas tres victorias significa mucho, porque requiere de mucho sacrificio y muchos entrenos, al final valen la pena, por un momento pensé que este año no iba a correr porque me sentía muy fatigada mentalmente, tuve un calendario muy apretado, y llegué a un punto que me sentía colapsada, pero tuve un periodo de descanso y al final decidí correr la ruta”, dijo Cristel Espinoza, ganadora de La Ruta, que impone récord con tres victorias consecutivas.