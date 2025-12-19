El palmareño Luis Daniel Oses se acerca al bicampeonato de la Vuelta Costa Rica tras consolidar una gran octava etapa este viernes con recorrido entre Pérez Zeledón y Cartago.

La etapa, de 123 kilómetros de recorrido, coronó a Luis Aguilar como el ganador con un tiempo de 03:25:50.

Alejandro Granados fue segundo a +00′ mientras Richard Huera fue tercero del día a +00’.

Oses ingresó en la cuarta posición y suma en la clasificación general un tiempo de 24:35:00, seguido por Alejandro Granados a +1:29′ y en tercer lugar, Luis Aguilar a +1:45′.

El ecuatoriano, Jymmi Montenegro del Movistar Best PC, sigue dominando la clasificación general de montaña con 55 puntos.

Mientras que el liderato de las metas volantes está en manos de Jason Huertas, del Manzaté La Selva Scott, con 26 puntos.

Este sábado la etapa saldrá a las 8 a. m. y será un circuito, con salida y llegada en el cantón de Palmares.



