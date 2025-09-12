Limón albergará el Iberoamericano de ciclismo de montaña

El Valle La Estrella, en Limón, albergará el Campeonato Iberoamericano de ciclismo de montaña el próximo 19 de octubre de 2025, a las 8 a. m.

El evento tendrá un recorrido de 80 kilómetros y contará con un ascenso acumulado de 1.545 metros.

La organización confirmó la presencia del campeón panamericano de MTB Maratón 2024, el chileno Gesche Antona.

Además, se espera delegaciones de países como España, Colombia, Argentina, Nicaragua, Chile, Brasil, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Perú, entre otros.

Las inscripciones están abiertas y tienen un costo de $100.