Líder del Tour: "Iba tan rápido que pensaba que mi contador tenía errores"

Pese a la inesperada y amplia ventaja, el danés prefiere ser cauto y no cantar victoria en el que sería su segundo triunfo en el Tour, tras ganar la prueba el año pasado.



"No hay nada decidido. Quedan todavía muchas etapas y muy difíciles. Debemos seguir luchando. En el equipo no me estaban diciendo las diferencias, pero al final pude ver nuestro coche. Quedé aliviado cuando los vi, ya que rápidamente me dijeron todo", añadió.



El responsable del equipo Jumbo, Richard Plugge, tampoco quiere lanzar las campanas al vuelo, sobre todo con la etapa reina del Tour a la vuelta de la esquina, el miércoles, con el temible Col de la Loze al final, en la cuarta y última etapa alpina.



Por su parte, el esloveno, que cambió de bicicleta a falta de poco más 5 km, para tomar una más ligera y adaptada a la parte final de ascensión en la montaña, al contrario que el danés, que se mantuvo en la misma, restó importancia a esa acción, en la que empleó 14 segundos.