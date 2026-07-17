'L'Étape Costa Rica by Tour de France 2026' revela su ruta en Turrialba

La L'Étape Costa Rica by Tour de France 2026 se realizará el 13 de setiembre en Turrialba.

Esta es una de la competencias para ciclistas aficionados más concurrida del país y para esta edición, los participantes podrán elegir entre dos recorridos. La modalidad Ride 50 kilómetros y la Race 110 kilómetros.

La Ride 50 kilómetros está pensada para quienes desean disfrutar de la experiencia, el ambiente y la ruta, mientras que la modalidad Race 110 kilómetros estará dirigida a quienes buscan un desafío de mayor exigencia física y competitiva.

Rutas

La edición 2026 marcará un momento especial para la franquicia con el lanzamiento de la campaña "The Last Dance", pues será la última que se realizará en Costa Rica al concluir el período de tres años de L'Étape by Tour de France en el país.

Las inscripciones ya se encuentran disponibles en estos sitios: https://costarica.letapeseries.com y https://grupopublicitariocr.com.

