La Vuelta Máster Femenina estrena sede en Cañas para sexta edición
Estas son las tres etapas de la competencia.
La sexta edición de la Vuelta Máster Femenina kölbi–Kivelix estrenará como sede el cantón de Cañas, Guanacaste.
La competencia se llevará a cabo desde este viernes 17 de julio y se extenderá hasta este domingo 19 de julio.
Las corredoras enfrentarán tres etapas de ciclismo de ruta, con salida y meta frente a la Municipalidad de Cañas.
Etapa 1
Fecha: Viernes 17 de julio – 6:30 a.m.
Distancia: 68 km
Ascenso acumulado: 330 metros
El recorrido iniciará frente a la Municipalidad de Cañas, avanzando por avenida 1 hacia la entrada de la Ruta 1. Desde ahí las ciclistas se dirigirán hacia la entrada a Upala y continuarán hasta Bagaces, donde llegarán al retorno de Los Wilson para regresar nuevamente por Bagaces y la entrada a Upala. Posteriormente, entrarán a Cañas por la vía 142 y finalizarán frente a la Municipalidad.
Etapa 2
Fecha: Sábado 18 de julio – 6:30 a.m.
Distancia: 56 km
Ascenso acumulado: 478 metros
La segunda etapa partirá nuevamente desde la Municipalidad de Cañas tomando avenida 1 hacia la Ruta 1. Las corredoras avanzarán hasta la entrada a Upala, donde realizarán el primer retorno para continuar por la Ruta 1 pasando nuevamente por Cañas hasta llegar a Limonal, donde se realizará otro retorno para regresar hacia Cañas y finalizar frente a la Municipalidad.
Etapa 3 – Contrarreloj individual
Fecha: Domingo 19 de julio – 6:00 a.m.
Distancia: 14 km
Ascenso acumulado: 71 metros
La etapa final será una contrarreloj individual con salida frente a la Municipalidad de Cañas. Las ciclistas avanzarán hacia la rotonda de Cañas y continuarán por la vía 923 en dirección a Bebedero, pasando por el sector de Terrapez hasta completar aproximadamente 7,5 kilómetros, donde se realizará el retorno para regresar nuevamente al punto de salida.
Las categorías
La competencia contará con categorías Pre Máster (19-29 años) y Máster A (30 a 34 años), B (35 a 39 años), C (40 a 44 años), D (45 a 49 años) y E (más de 50 años).
Además, la organización habilitó la posibilidad de competir uno, dos o los tres días de competencia, permitiendo que más ciclistas puedan formar parte del evento.