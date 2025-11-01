La Ruta 2025: Estos son los tres días para conquistar Costa Rica

La Ruta es considerada una de las competencias de ciclismo de montaña más exigentes del mundo y este 2025 tendrá una edición más en Costa Rica.

La competencia será del 6 al 8 de noviembre y cruzará del Caribe al Pacífico en tres etapas.



Los participantes recorrerán más de 300 kilómetros y acumularán cerca de 10.000 metros de ascenso. Además, atravesarán selvas, montañas, volcanes, cafetales y ríos.



La organización confirmó la asistencia de la ciclista española Natalia Fisher.

"La Ruta es mucho más que una competencia, es una experiencia de transformación personal. Cada año vemos a ciclistas de todo el mundo enfrentarse a la geografía, el clima y los límites del cuerpo con una determinación que inspira", comentó Rodolfo Villalobos, director de Grupo Publicitario – organizador local del evento.

Las etapas



Etapa 1: La Florida de Siquirres 70 kms

Etapa 2: Turrialba - Ciudad del Este 85 kms

Etapa 3: Santa Ana- Jacó Walk 115 kms