La nueva rutina de Andrey Amador tras detectársele lesión en músculo cardíaco

El ciclista costarricense Andrey Amador se encuentra bajo seguimiento médico tras habérsele detectado una lesión en el músculo cardíaco.

Así lo confirmó el doctor Carlos Brenes, cardiólogo de Vivit Salud, quien señaló que la condición, conocida como fibrosis miocárdica, podría haber sido causada por años de sobreentrenamiento en la etapa formativa de su carrera.

“Andrey es un ejemplo de la importancia de chequearse, de revisarse, de vencer ese temor de que me van a encontrar algo. Esto ya no es solo un requerimiento en la élite, sino una obligación. Hay que entender que hay ciclos, momentos, y poner en una balanza los riesgos del alto rendimiento, especialmente cuando ya existe una lesión”, afirmó Brenes.

La fibrosis detectada es, en palabras del especialista, una especie de “cicatriz” en el corazón. Aunque actualmente Amador no presenta síntomas como desmayos o palpitaciones esta condición puede derivar en alteraciones del ritmo cardíaco o arritmias, por lo que se requiere un control y ajuste en su rutina deportiva.

"No se trata de bajarse de la bicicleta, sino de dosificar muy bien las cargas. Es similar a una lesión de menisco en un futbolista: a veces se puede reparar, otras veces puede empeorar si no se maneja bien", explicó el especialista.

Por su parte, Andrey se pronunció sobre el hallazgo y la decisión tomada en conjunto con su equipo médico:

"Hay momentos que, tal vez por la edad, uno lo ve distinto. Si me hubiera pasado con 20 años y me hubieran ofrecido ponerme un chip o algo, probablemente lo habría hecho. Era mi vida, tenía a mis papás, pero no tenía familia. Habría corrido el riesgo. Pero esto me pasó con 39 años, tenía mi carrera, estaba contento, no quería tomar un riesgo ni hacerme una intervención. Por eso tomamos la decisión juntos", comentó el ciclista.

Amador, quien recientemente participó en una competencia en Nicaragua, explicó que ha reducido significativamente la intensidad de sus entrenamientos.

"Estuve cuatro o cinco días sin entrenar, y ahora salgo de forma más relajada, hago dos o tres horitas, ya no llevo el cuerpo al límite como cuando iba al Tour de Francia. Aunque uno haga competencias, se pica, por eso es importante seguir revisándose", señaló.

El objetivo ahora no es detener la actividad física, sino adaptarla al contexto actual, priorizando la salud y la calidad de vida a largo plazo.