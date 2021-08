Kivelix Trophy: primer evento de MTB enfocado en mujeres se correra el 28 y 29 de agosto

Kivelix Trophy, el primer evento de MTB por etapas enfocado en mujeres, se reprograma luego de tres meses en pausa, debido a la pandemia.

La organización anuncia que las nuevas fechas del evento serán el sábado 28 y domingo 29 de agosto en el Hotel Hacienda Guachipelín en Rincón de la Vieja, Guanacaste.

Kivelix Trophy se creó con el objetivo de incentivar y promover el ciclismo de montaña a nivel femenino en Costa Rica. Su slogan es “La única protagonista sos vos” y se distingue el trato y la exclusividad que se le da a las mujeres en general.

“Además de ciclista, soy médico y soy consciente por el momento tan complicado que vivimos en mayo, por eso tomé la decisión de posponerlo. Por lo que estamos muy felices de anunciar las nuevas fechas de este esperado evento ahora a finales de agosto, ya que desde hace cuatro años he venido innovando en generar espacios para mujeres ciclistas donde tengan el mayor protagonismo de un evento de alta calidad, ya que en nuestro país no lo hay. Cada participante en el evento tendrá igual de importancia así sea la que llegue de primera o de última”, explicó Katherine Herrera, ciclista, creadora y organizadora de Kivelix Trophy.

Kivelix Trophy consta de dos etapas cronometradas y una clasificación general. Las dos etapas son de la siguiente manera:



1) La primera etapa se realizará el sábado 28 de agosto y constará de 21km.

2) La segunda etapa será el domingo 29 de agosto y constará de 19km.

Las categorías de Kivelix Trophy son las siguientes:

Categorías individuales:

• Élite: toda aquella mujer que compita en categoría élite

• Categoría master A: toda aquella mujer que, al 31 de diciembre del 2021, tenga entre 30 años y 34 años cumplidos.

• Categoría master B: toda aquella mujer que, al 31 de diciembre del 2021, tenga entre 35 años y 39 años cumplidos.

• Open: toda aquella mujer que, al 31 de diciembre del 2021, tenga entre 19 y 29 años, que no haya competido en élite ni en sub23 los últimos tres años.

• Parejas mixtas A: una mujer que en los últimos tres años ha competido en alguna competencia avalada por la federación, junto con un hombre.

• Categoría master C: toda aquella mujer que, al 31 de diciembre del 2021, tenga entre 40 años y 44 años cumplidos.

• Categoría master D: toda aquella mujer que, al 31 de diciembre del 2021, tenga más de 45 años cumplidos.

• Parejas mixtas B: una mujer que en los últimos tres años no haya competido en alguna competencia avalada por la federación, junto con un hombre.



Además, para todas las amantes del ciclismo de montaña y no se atreven a competir o aún no se sienten preparadas para hacerlo, podrán ser parte por medio de un espacio recreativo el día domingo, haciendo el mismo recorrido de la última etapa y de esa forma disfrutar del evento.



Ambos días la competencia comenzará a las 7:30 a. m con diferencia de cinco minutos por categoría. Con el detalle de que la Categoría Mixtas B del domingo comienza a las 8:10 a. m. y la recreativa a las 8:15 a. m.

“Mi objetivo es empoderar a las mujeres, que ellas sepan que hay espacios exclusivos para que se pongan a prueba o vivan una experiencia única alrededor de este deporte tan apasionante y que cada vez más mujeres lo practica”, mencionó Herrera.

Premios

La premiación en efectivo será para los primeros tres puestos de la general individual de cada categoría al finalizar la competencia de la siguiente manera:

• Primer lugar ₡100.000

• Segundo lugar ₡75.000

• Tercer lugar ₡50.000

Además del premio en efectivo, se entregará un jersey de campeona para la ganadora general en cada categoría, además todas las participantes tendrán una medalla de participación por finalizar el evento. Ambas etapas tendrán dos puestos de asistencia con alimentación e hidratación.

El costo de la inscripción se fija en $120 para todas las categorías excepto Junior, Recreativa y Parejas mixtas A y B, dicho monto incluye kit de competencia (cronometraje, jersey, bolsito, puestos de asistencia, posibilidad de premiación en efectivo para las primeras tres de cada categoría, medalla de participación) .

Categoría Parejas mixtas A Y B tendrá un costo de inscripción $160, incluye T-shirt para ambos, jersey de evento para la mujer, bolsito para ambos, medalla de participación para ambos, cronometraje, posibilidad a premiación (premios de patrocinadores) y puestos de asistencia.

Categoría Junior tendrá un costo de inscripción $30 donde participarán únicamente el día domingo, incluye T-shirt, medalla de participación, cronometraje, posibilidad a premiación (premios de patrocinadores) y puestos de asistencia.

La categoría recreativa tiene un costo de inscripción de $50, que incluye t-shirt, medalla de participación y puestos de asistencia.