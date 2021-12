Kenneth Tencio ya piensa en las Olimpiadas 2024

Kenneth Tencio fue uno de los atletas costarricenses que nos puso a vibrar en este año. Rozó la medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio y recién se consagró campeón Panamericano.

Tencio compartió con Teletica.com el balance que hace de esas justas y desde ya reveló en cuál objetivo tiene puesta su mirada para el próximo año.

El máximo exponente del BMX Freestyle del país tiene aspiraciones altas, mismas que construye día a día en cada uno de sus entrenamientos.

Pensando en lo cerca que estuvo la medalla en Tokio, ¿hay algo que hubiera hecho diferente?

El hubiera siempre es mejor, pero sin duda alguna ha sido de las rondas más limpias que he hecho en toda mi carrera, pude haber hecho algunas mejoras, pero eso suponía mucho riesgo. Además, creo no tiene comparación los lugares donde los otros riders se prepararon yo hice lo mejor con lo que tenía.

¿Cuál es el aprendizaje que le dejó ese momento?

La vida es muy fugaz y hay que centrarse en disfrutar lo que hacemos, Tokio fue mi lugar de paz después de tres años buscando llegar ahí y lo más importante es que siempre se puede más. Hay que confiar en la tarea que hacemos en casa.

¿Es hoy mejor atleta Kenneth Tencio?

Por supuesto soy mejor y me queda mucho por mejorar, nunca se deja de aprender., El freestyle es mi escuela de vida, me ha enseñado tanto como deportista, como ser humano y nunca deja de enseñarme como el trabajo duro tiene sus recompensas, las cosas llegan en su momento y si no han llegado es porque te preparan para algo mejor.

¿De regreso en el país qué cambió de la gente con usted y el deporte?

La verdad que ya hace un tiempo la gente ha visto el trabajo que hemos venido haciendo y la semilla que se sembró está empezando a germinar. No es el mejor trato, ni los nuevos apoyos, es la sonrisa en la gente, es las nuevas generaciones y atletas motivados a luchar por sus sueños. Si usted me vio y sonrió mi meta está cumplida, más de mi parte la misión no ha terminado, y no era Tokio. Yo seguiré trabajando duro para nuevos retos y sobre todo darle un retorno al deporte y deportistas, de todo lo que me ha dado a mí.

Se viene el 2022, ¿cuál balance hace del 2021?

El peso de las alegrías no tiene comparación. Ha sido un año muy duro, pero es que cuando uno hace las cosas con amor la balanza siempre está del lado mío, más no podía cerrar de mejor manera que ganar Panamericanos. Una vez más, no soy atleta de un evento, soy atleta siempre y ahora toca pasar unos días en familia y recargar energías porque en el 22 arrancamos con todo.

¿Cuáles son los planes para el 2022?

Cerramos 2021 con un cuarto lugar olímpico, campeón panamericano y quinto lugar del ranking mundial UCI, pero, ¿por qué no aspirar a un primer lugar? Vamos a seguir luchando por llegar ahí y estaré trabajando en un nuevo proyecto con Red Bull para mostrar mi lindo país y sus volcanes, además de construir el nuevo Complejo 10cio. Hay que sentir que ya tenemos las cosas para llenarnos de gratitud y luchar con más ganas por esos sueños.

Además, en agosto inicia la puntuación para París 2024 y bueno ya ustedes saben cuál es mi nuevo objetivo, ¡vamos con todo!