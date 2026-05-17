Kenneth Tencio termina séptimo en la Copa del Mundo de BMX Freestyle en Montpellier

El costarricense Kenneth Tencio finalizó en la séptima posición de la Copa del Mundo de BMX Freestyle Montpellier 2026.

El nacional logró recuperarse de una complicada primera ronda y cerró la competencia con una sólida presentación en la final.

“Muy feliz por el resultado, por las buenas sensaciones de llegar a la final. El objetivo se cumplió”, expresó el atleta costarricense.

En el segundo heat, el brumoso apostó por una rutina más agresiva y la apuesta le pagó, ya que logró alcanzar una puntuación de 86.60 y asegurar el séptimo lugar del mundo.

El mejor resultado histórico de Kenneth Tencio en una fecha de Copa del Mundo sigue siendo el segundo lugar conseguido en Madrid 2018.

La próxima parada de la Copa del Mundo de BMX Freestyle será en Birmingham, Alabama, en agosto.