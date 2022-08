Kenneth Tencio tendrá en noviembre su primer gran reto rumbo a París 2024

Desde su participación el año anterior en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el ciclista costarricense Kenneth Tencio no ha parado ni de entrenar, ni de moverse para conseguir más patrocinadores no solo para sus gastos como atleta de élite, sino para construir un nuevo parque acorde a sus entrenamientos.

Pero con toda esa transición y tomando en cuenta que París 2024 está a la vuelta de la esquina, el tico ya tiene visualizado lo que resta del 2022, así como todo el 2023 y que será vital para conseguir su boleto a los próximos Juegos Olímpicos.

Su primer reto para lo que resta del año sin duda será la Copa Mundial UCI de Abu Dabi en el mes de noviembre, primer gran evento que dará dos plazas a la Olimpiada y dará puntuación importante para el ranking.

El atleta tendrá para esta meta dos grandes factores a su favor que antes no tenía: el primero, el desarrollo de su propio parque que será sin duda uno de los mejores de Centroamérica; dos, el patrocinio de un banco que le permitirá costearse los gastos de participación.

“La verdad este año no he parado a pesar de que he estado en todos estos enredos de andar buscando patrocinadores y alianzas, pero ha sido un año demasiado cargado, la verdad he trabajado y entrenado muchísimo, pero la experiencia de las Olimpiadas y los últimos torneos me ha ayudado mucho”, expresó.