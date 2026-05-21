Kenneth Tencio sube cuatro puestos en el ranking mundial de la UCI

Kenneth Tencio logró escalar posiciones en el ranking de BMX Freestyle de la UCI.

Luego de finalizar séptimo en la Copa del Mundo de Montpellier, Francia, el costarricense avanzó cuatro puestos y ahora ocupa la posición 11.

El rider nacional se encuentra actualmente en Austria, donde realiza evaluaciones médicas y trabajos de optimización deportiva en la sede global de Red Bull, ubicada en Fuschl am See, cerca de Salzburgo.

“Sumar siempre es y será un buen resultado”, indicó el cartaginés tras conocer la actualización del ranking.

Tencio destacó la importancia de mantenerse dentro de los primeros 20 puestos, ya que estos lugares son clave en el proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Ahora estamos en el 11. La idea es mantenernos en puestos de clasificación donde los 20 mejores buscan avanzar al torneo final”, explicó.

Tencio regresará al país este lunes 25 de mayo para retomar sus entrenamientos en el BAC Park by 10CIO.

Su próxima competencia será la segunda parada de la Copa del Mundo de BMX Freestyle en Birmingham, Alabama, Estados Unidos.